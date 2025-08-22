Route des vins du Beaujolais Villefranche-sur-Saône Rhône

Route des vins du Beaujolais

Route des vins du Beaujolais Destination Beaujolais 69400 Villefranche-sur-Saône Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Evadez-vous et prenez votre temps sur la Route des Vins du Beaujolais et laissez-vous charmer par les doux paysages dessinés par les vignes, les demeures et châteaux, les villages et les pierres dorées.

https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40

English : The Beaujolais Wine Route

Break free and take your time on the Beaujolais Wine Route, you will be captivated by the pleasant landscape with beautiful vineyards, wine estates and châteaux, villages and golden stones.

Deutsch : Route des vins du Beaujolais

Entfliehen Sie dem Alltag und nehmen Sie sich Zeit auf der Weinstraße des Beaujolais und lassen Sie sich von den sanften, von Weinbergen gezeichneten Landschaften, den Herrenhäusern und Schlössern, den Dörfern und den goldenen Steinen verzaubern.

Italiano :

Fuggite e prendetevi il vostro tempo sulla Strada dei Vini del Beaujolais e lasciatevi incantare dai morbidi paesaggi disegnati dai vigneti, dalle case e dai castelli, dai villaggi e dalle pietre dorate.

Español : Route des vins du Beaujolais

Escápese y tómese su tiempo en la Ruta del Vino de Beaujolais y déjese encantar por los suaves paisajes que dibujan los viñedos, las casas y castillos, los pueblos y las piedras doradas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme