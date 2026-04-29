Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône

La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Maison Vermorel

Adresse : 551 Rue du Collège

Ville : 69400 Villefranche-sur-Saône

Département : Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif : 60 60 60

Villefranche-sur-Saône

La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner

La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:45:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles . … Voir la suite sur le site du festival
  .

La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 91 95 08  contact@latablevermorel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Maison Vermorel X Maud Matray Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event La Maison Vermorel X Maud Matray . … See more on the event website

L’événement La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais

À voir aussi à Villefranche-sur-Saône (Rhône)