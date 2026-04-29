La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner

La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:45:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles . … Voir la suite sur le site du festival

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La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 91 95 08 contact@latablevermorel.com

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English : La Maison Vermorel X Maud Matray Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event La Maison Vermorel X Maud Matray . … See more on the event website

L’événement La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais