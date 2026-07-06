Journées Européennes du Patrimoine Maison des Mémoires en Beaujolais Villefranche-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Mémoires en Beaujolais · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Villefranche-sur-Saône
Journées Européennes du Patrimoine
Maison des Mémoires en Beaujolais 30 rue Roland Villefranche-sur-Saône Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture de la Maison des Mémoires en Beaujolais en libre accès et visites commentées de la nouvelle exposition permanente Liberté Chérie !
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Maison des Mémoires en Beaujolais 30 rue Roland Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 60 39 53 resa.pahbeaujolais@villefranche.net
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English :
Opening of the Maison des Mémoires in Beaujolais, featuring free admission and guided tours of the new permanent exhibition, *Liberté Chérie!*
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Beaujolais Tourisme