Journées Européennes du Patrimoine Maison des Mémoires en Beaujolais Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Villefranche-sur-Saône

Journées Européennes du Patrimoine

Maison des Mémoires en Beaujolais 30 rue Roland Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ouverture de la Maison des Mémoires en Beaujolais en libre accès et visites commentées de la nouvelle exposition permanente Liberté Chérie !

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Maison des Mémoires en Beaujolais 30 rue Roland Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 60 39 53 resa.pahbeaujolais@villefranche.net

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English :

Opening of the Maison des Mémoires in Beaujolais, featuring free admission and guided tours of the new permanent exhibition, *Liberté Chérie!*

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Beaujolais Tourisme