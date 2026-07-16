Raymond Depardon, route de Beauregard, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Raymond Depardon, route de Beauregard 10 avril – 19 septembre 2027 Musée Paul-Dini Rhône

Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. Gratuit pour les -18 ans. Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T14:30:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-19T14:30:00+02:00 – 2027-09-19T18:00:00+02:00

Raymond Depardon naît en 1942 à Villefranche-sur-Saône, dans une famille d’agriculteurs. À la ferme du Garet, route de Beauregard, il fait ses premières photographies : sa mère, les bêtes, les outils, la cour de la ferme. Il quitte tôt ce monde pour Paris, le reportage, Gamma, puis Magnum, mais la ferme reste un point fixe dans son parcours.

En 1984, avec la Mission photographique de la DATAR, Raymond revient photographier le Garet à la chambre photographique. Ce retour n’est pas seulement intime. Il relie son histoire familiale à une question plus large : la transformation du territoire français, le passage de la campagne à la périphérie, la disparition progressive d’un monde paysan.

Depuis ce lieu d’origine, un fil traverse son œuvre. Au Chili, en 1971, les paysans mapuches lui rappellent son père, sa mère, son frère resté à la ferme. Plus tard, La Terre des paysans, Rural et la trilogie Profils paysans, jusqu’à La Vie moderne, prolongent ce travail auprès de celles et ceux qui vivent encore de la terre. Avec La France, il élargit cette attention aux sous-préfectures et aux zones ordinaires.

La ferme du Garet permet ainsi de relire Raymond Depardon autrement : non comme un simple retour aux origines, mais comme la base d’un regard. Une manière de regarder à distance, d’écouter, de laisser du temps aux lieux et aux personnes, en photographie comme au cinéma.

Musée Paul-Dini 2 Place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33474683370 https://www.musee-paul-dini.com En TER : Gare de Villefranche/Saône à 800 m du musée. En voiture : accès via A6 Paris-Lyon, sortie Villefranche-sur-Saône. Parking des Ursulines à proximité. En car : lignes Cars du Rhône et bus du réseau Libellule.

Raymond Depardon naît en 1942 à Villefranche-sur-Saône, dans une famille d’agriculteurs. À la ferme du Garet, route de Beauregard, il fait ses premières photographies : sa mère, les bêtes, les la de …

© Raymond Depardon/Magnum Photos