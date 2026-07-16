La station de traitement des eaux usées de Villefranche-sur-Saône, Station d’épuration de Villefranche, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

La station de traitement des eaux usées de Villefranche-sur-Saône Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration de Villefranche Rhône

Conditions

L’inscription est obligatoire. Les visites se déroulent le samedi 19 septembre de 9h00 à 17h00. Pour des raisons de sécurité merci de porter des chaussures fermées. Les enfants de moins de 10 ans ne pourront pas participer à cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez explorer un joyau du patrimoine technique local ! La station de traitement des eaux usées de Villefranche-sur-Saône vous ouvre ses portes pour une visite commentée unique et enrichissante.

Bien plus qu’une simple infrastructure, ce site oeuvre au service de la transition écologique du territoire. Découvrez comment vos eaux usées sont collectées, traitées avec soin et restituées à la nature dans le respect de l’environnement.

Au fil de cette visite pédagogique, vous comprendrez les différentes étapes du traitement de l’eau et rencontrerez les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour pour préserver cette ressource précieuse. Repartez avec toutes les clés pour comprendre les enjeux liés à la gestion durable de l’eau.

Station d’épuration de Villefranche Rue Benoît Frachon, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/chpalw »}]

La station d’épuration de Villefranche vous ouvre ses portes pour une visite commentée unique et enrichissante.

©Veolia