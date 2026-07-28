Surprise au pays des doudous Musée municipal Paul-Dini Villefranche-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Musée municipal Paul-Dini · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Villefranche-sur-Saône
Surprise au pays des doudous
Musée municipal Paul-Dini Espace Cornil Villefranche-sur-Saône Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Durant cette visite, les enfants accompagnés d’un adulte (et de leur doudou !) découvrent l’exposition tout au long de petites activités préparés pour eux.
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Musée municipal Paul-Dini Espace Cornil Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 68 33 70 reservation.musee@villefranche.net
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English :
During this tour, children accompanied by an adult (and their favorite stuffed animal!) explore the exhibition through a series of small activities designed just for them.
L’événement Surprise au pays des doudous Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-28 par Beaujolais Tourisme
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