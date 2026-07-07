Visites commentées de l’apothicairerie Départ de l’Office de tourisme Villefranche-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Départ de l'Office de tourisme · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Villefranche-sur-Saône
Visites commentées de l’apothicairerie
Départ de l’Office de tourisme 96 rue de la Sous-préfecture Villefranche-sur-Saône Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte de l’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu réintégrée dans son lieu d’origine en 2021.
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Départ de l’Office de tourisme 96 rue de la Sous-préfecture Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 60 39 53 resa.pahbeaujolais@villefranche.net
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English :
Come explore the former pharmacy of the Hôtel-Dieu, which was returned to its original location in 2021.
L’événement Visites commentées de l’apothicairerie Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-07 par Beaujolais Tourisme