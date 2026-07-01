Visite des Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, Les archives municipales, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Visite des Archives municipales de Villefranche-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 10h00 Les archives municipales Rhône

limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ici et là : les marchés caladois

De la salle de lecture aux magasins de conservation des archives, suivez nos pas et explorez un univers original ! Au passage, vous découvrirez une sélection d’archives remarquables intitulée « Ici et là : les marchés caladois », gardant la mémoire des marchés de plein air à Villefranche du Moyen Age au milieu du 20ème siècle.

Les archives municipales 35 allée des Teinturiers, Villefranche Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Les archives municipales caladoises regorgent de trésors passés. Ouvertes uniquement sur rendez-vous durant toute l’année, les archives municipales ouvrent pendant les Journées Européennes du Patrimoine afin de vous dévoiler les documents et archives de la Ville de Villefranche

Ici et là : les marchés caladois

© 49Fi Fonds Gascon, Archives municipales de Villefranche-sur-Saône