La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Déjeuner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Déjeuner

La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:45:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement La Maison Vermorel x Domaine Matray et Filles . … Voir la suite sur le site du festival

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La Maison Vermorel 551 Rue du Collège Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 91 95 08 contact@latablevermorel.com

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English : La table Vermorel et La Maison Vermorel reçoivent Maud Matray Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, La Table Vermorel et La Maison Vermorel will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event La table Vermorel et La Maison Vermorel reçoivent Maud Matray . … See more on the event website

L’événement La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Déjeuner Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais