Route Jacques Coeur Bourges Cher

Route Jacques Coeur Bourges Cher vendredi 1 août 2025.

Route Jacques Coeur Voiture

Route Jacques Coeur Place Simone Veil 18000 Bourges Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 170000.0 Tarif :

La Route Jacques Cœur est née en 1954 à l’initiative des propriétaires des châteaux d’Ainay-le-Vieil et Meillant. Tout d’abord appelée « Circuit des Châteaux du Cœur de la France », la Route Historique la plus ancienne de France proposait des visites ainsi que des découvertes nocturnes…

http://www.route-jacques-coeur.com/ +33 2 48 65 31 55

English :

The Route Jacques Coeur was born in 1954 on the initiative of the owners of the castles of Ainay-le-Vieil and Meillant. Initially called the « Circuit of the Castles of the Heart of France », the oldest Historical Route in France proposed visits as well as nocturnal discoveries…

Deutsch :

Die Route Jacques Coeur wurde 1954 auf Initiative der Besitzer der Schlösser Ainay-le-Vieil und Meillant ins Leben gerufen. Zunächst hieß sie « Circuit des Châteaux du Coeur de la France » und bot als älteste historische Route Frankreichs Besichtigungen sowie nächtliche Entdeckungen…

Italiano :

La Route Jacques C’ur è nata nel 1954 su iniziativa dei proprietari dei castelli di Ainay-le-Vieil e Meillant. Inizialmente chiamato « Circuit des Châteaux du C?ur de la France », il più antico percorso storico della Francia offriva visite e scoperte notturne…

Español :

La Ruta Jacques Cœur nació en 1954 por iniciativa de los propietarios de los castillos de Ainay-le-Vieil y Meillant. Inicialmente llamado « Circuito de los Castillos de Francia », la ruta histórica más antigua de Francia ofrecía visitas y descubrimientos nocturnos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par SIT Centre-Val de Loire