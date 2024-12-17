Route N°19 Les crêtes d’Issarbe Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

vendredi 1 août 2025.

Vélo de route Difficulté moyenne

Parking de la mairie 64570 Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 55000.0

Prisée par le cyclo contemplatif et le coursier en pleine préparation physique, voilà une boucle pour esthète à ne pas mettre entre tous les mollets cinq cols à passer sur 55 km d’efforts complets sous le regard décomplexé de quelques vaches et brebis béarnaises vivant en liberté.

English : Route N°19 Les crêtes d’Issarbe

Appreciated by the contemplative cyclist and the runner fully fit, here is a loop for the aesthete not suitable for all legs: five passes to ride more than 55 km full of efforts under the uninhibited gaze of some Béarnaise cows and sheep that live in freedom.

Deutsch : Route N°19 Les crêtes d’Issarbe

Fünf Pässe sind auf 55 km voller Anstrengung zu überwinden, während einige Kühe und Schafe aus der Béarnaise in Freiheit leben.

Italiano :

Amato dal ciclista contemplativo e dal corridore in piena preparazione fisica, questo è un anello per esteti che non va messo tra tutti i polpacci: cinque passi da superare su 55 km di sforzo completo sotto lo sguardo rilassato di alcune mucche e pecore della regione del Béarn che vivono in libertà.

Español : Route N°19 Les crêtes d’Issarbe

Apreciado por el ciclista contemplativo y el corredor en plena preparación física, aquí hay un bucle para que el esteta no apto para todas las piernas: cinco puertos para recorrer más de 55 km de esfuerzos completos bajo la mirada desinhibida de algunas vacas y ovejas bearnesas que viven en libertad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine