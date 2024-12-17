VTTAE N°3 Le tour de Lanne en Barétous Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

vendredi 1 août 2025.

Vélo à assistance électrique
Difficulté moyenne

Parking de la piscine
64570 Lanne-en-Barétous
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Pour le plaisir des yeux, le tour de Lanne propose de parcourir des collines panoramiques dans un paysage de bocage verdoyant. Une boucle toutefois sportive qui justifie le soutien de l’assistance électrique pour vaincre quelques raidillons coriaces, mais rien d’impossible en terre de mousquetaires!

English : VTTAE N°3 Le tour de Lanne en Barétous

For your eyes’ plesure, the tour of Lanne offers traversing panoramic hills in lush green scenery. However, it is a sports circuit that justifies the help of electric assistance to overcome some difficult slopes, but nothing is impossible in the land of the musketeers.

Deutsch : VTTAE N°3 Le tour de Lanne en Barétous

Die Tour de Lanne führt Sie über panoramareiche Hügel in einer grünen Bocage-Landschaft. Eine sportliche Runde, die die Unterstützung der elektrischen Hilfe rechtfertigt, um einige harte Steigungen zu überwinden, aber im Land der Musketiere ist nichts unmöglich!

Italiano :

Per il piacere degli occhi, il Tour de Lanne offre colline panoramiche in un verde paesaggio di bocage. Si tratta di un anello sportivo che giustifica il supporto dell’assistenza elettrica per superare alcune salite impegnative, ma nulla è impossibile nella terra dei moschettieri!

Español : VTTAE N°3 Le tour de Lanne en Barétous

Para el placer de la vista, el recorrido por Lanne ofrece atravesar unas colinas panorámicas en un paisaje verde exuberante. Sin embargo, se trata de un circuito deportivo que justifica la ayuda de la asistencia eléctrica para superar algunas pendientes difíciles, pero nada es imposible en la tierra

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine