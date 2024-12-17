VAE N°19 Les crêtes d’Issarbe Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Autant dire que l’itinéraire proposé nécessite un vélo à assistance électrique du dernier cri. Cinq cols à passer, 1465 m de dénivelé sur 55 km pour boucler une boucle de haute volée. Une fois assuré d’une autonomie adaptée, profitez pleinement des paysages sur des routes folkloriques à souhait.

English : VAE N°19 Les crêtes d’Issarbe

It must be said that the proposed route requires an electric bike equipped with the latest technology. Five passes to climb, 1 465 m of total elevation gain in 55 km to complete a high-end loop. Once the autonomy can be adequate the « e-cyclist » can fully enjoy the landscapes on these popular routes.

Deutsch : VAE N°19 Les crêtes d’Issarbe

Für die vorgeschlagene Route ist ein modernes Fahrrad mit Elektrounterstützung erforderlich. Sie müssen fünf Pässe überqueren und auf 55 km 1465 m Höhenunterschied überwinden, um eine hochkarätige Rundreise abzuschließen. Sobald Sie über eine angemessene Autonomie verfügen, können Sie die Landschaften auf den folkloristischen Straßen in vollen Zügen genießen.

Italiano :

L’itinerario proposto richiede una bicicletta a pedalata assistita di ultima generazione. Cinque passi da superare, 1465 m di dislivello su 55 km per completare un anello ad alta quota. Una volta sicuri della vostra autonomia, approfittate dei paesaggi sulle strade folcloristiche.

Español : VAE N°19 Les crêtes d’Issarbe

Hay que decir que la ruta propuesta requiere una bicicleta eléctrica de última generación. Cinco puertos para subir, 1465 m de desnivel total en 55 km para completar un bucle de gama alta. Una vez asegurada una autonomía adecuada, el « e-ciclista » puede disfrutar plenamente de los paisajes.

