ROUTES DES VINS COTEAUX ET PANORAMAS DU LAYON Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

ROUTES DES VINS COTEAUX ET PANORAMAS DU LAYON 49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 87000.0 Tarif :

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 86 km vous invite en Vallée du Layon à découvrir des panoramas et sites incontournables. Alors, en voiture !

http://www.anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

On the Wine Roads, this 86 km wine tourism circuit invites you to discover the Layon Valley’s panoramas and unmissable sites. So, by car!

Deutsch :

Auf den Weinstraßen lädt Sie diese 86 km lange Weintourismusroute im Layon-Tal dazu ein, Panoramen und unumgängliche Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Also, einsteigen!

Italiano :

Sulla Routes des Vins, questo tour di 86 km vi invita a scoprire la Valle del Layon e i suoi panorami e siti. Quindi, salite in macchina!

Español :

En las Rutas de los Vinos, este recorrido de 86 km le invita a descubrir el valle del Layon y sus panoramas y lugares. Así que, ¡sube a tu coche!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime