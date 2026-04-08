Chalonnes-sur-Loire

Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

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Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire bonjour@desanesetdesailes.fr

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English :

L’événement Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages