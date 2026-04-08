Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes Chalonnes-sur-Loire
Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes Chalonnes-sur-Loire samedi 18 avril 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes
Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
.
Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire bonjour@desanesetdesailes.fr
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English :
L’événement Printemps de l’âne 2026 Des ânes et des ailes Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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