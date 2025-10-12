Randonnée photographique A la découverte de Denée et ses alentours 6 km Chalonnes-sur-Loire
Randonnée photographique A la découverte de Denée et ses alentours 6 km Chalonnes-sur-Loire jeudi 7 mai 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Randonnée photographique A la découverte de Denée et ses alentours 6 km
Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Randonnée photographique à Denée. Pour le plaisir du partage photographique.
Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO
Ancienne ville fortifiée, Denée fait partie des petites cités de caractère. Un circuit de 6 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la campagne, sur les bords de la Loire et dans le hameau de Mantelon, avant de rejoindre le village de Denée où il fait bon flâner… Ensemble, allons partager nos différents regards photographiques à la découverte de ce petit coin angevin aux couleurs du printemps.
RESERVATION OBLIGATOIRE
– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/randonnee-photo-a-denee-et-ses-alentours-49-6-km-2/
– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .
Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photographic walk in Denée. For the pleasure of photographic sharing.
L’événement Randonnée photographique A la découverte de Denée et ses alentours 6 km Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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