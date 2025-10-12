Chalonnes-sur-Loire

Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille

3 Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Concert Choeur et Piano, oeuvres de Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini et Leavitt

Concert Choeur et Piano, oeuvres de Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini et Leavitt. Sous la direction de Sophie Bourdon, les choristes sont accompagnés au piano par Camille Pineau .

3 Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 22 79 14

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English :

Choir and Piano Concert, works by Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini and Leavitt

L’événement Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages