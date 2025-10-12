Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille Chalonnes-sur-Loire
Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille Chalonnes-sur-Loire dimanche 7 juin 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille
3 Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Concert Choeur et Piano, oeuvres de Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini et Leavitt
Concert Choeur et Piano, oeuvres de Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini et Leavitt. Sous la direction de Sophie Bourdon, les choristes sont accompagnés au piano par Camille Pineau .
3 Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 22 79 14
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English :
Choir and Piano Concert, works by Lotti, Mendelsshon, Schubert, Brahms, Rossini and Leavitt
L’événement Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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