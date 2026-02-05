BALADE MUSICALE À BORD DU CINQUIEME VENT Ponto’ Chalonnes-sur-Loire

BALADE MUSICALE À BORD DU CINQUIEME VENT

Ponto’ 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-21

Partez pour une croisière à bord d’un gabarot de Loire, le Cinquième Vent, animée par un chanteur et conteur.

Il ne faudrait jamais regarder couler la Loire, c’est une chose fatale ; après on ne sait plus faire que ça, et le reste est sans importance. disait Alix de Saint André. Mais si bien sûr, regardons là et écoutons ces musiciens et chanteurs qui embarquent sur le Cinquième Vent.

Balade Musicale programmée le dimanche 21 juin 2026 .

Pour toutes infos et réservation https://www.billetweb.fr/pro/gabarotc5v

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été ApéroLoire au coucher du soleil, Echappées Belles, les 5 SENS…avec accords mets et vins/bières locales. Faune, Flore et Île de Loire….

Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), Contact c5v.49290@yahoo.fr

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet. .

Ponto’ 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

Go for a cruise on board of a gabarot de Loire , the Cinquième Vent , animated by a singer and storyteller.

