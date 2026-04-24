LA GUINGUETTE ROCKEUSE Chalonnes-sur-Loire
LA GUINGUETTE ROCKEUSE Chalonnes-sur-Loire vendredi 19 juin 2026.
Chalonnes-sur-Loire
LA GUINGUETTE ROCKEUSE
Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Retrouvez-nous pour la 5ème édition de la guinguette rockeuse le vendredi 19 juin à Chalonnes-sur-Loire !
Retenez bien la date ! La 5ème édition de la guinguette rockeuse est placée sous le signe du western et aura lieu le vendredi 19 juin sur la place de la mairie à Chalonnes sur Loire.
Grand événement organisé par l’ACAVI (Association des commerçants, artisans et vignerons de Chalonnes sur Loire) en partenariat avec la mairie de Chalonnes sur Loire.
La guinguette rockeuse vous promet un grand show mode, un concert de Mano et un DJ … pour vous faire passer un moment inoubliable !
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Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire guinguette.rockeuse@gmail.com
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English :
Join us for the 5th edition of the guinguette rockeuse on Friday, June 19 in Chalonnes-sur-Loire!
L’événement LA GUINGUETTE ROCKEUSE Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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