Chalonnes-sur-Loire

Concerts naviguants à bord de l’école Buissonnière

Le Port Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Embarquez à bord d’une toue et profitez d’un concert tout doux sur la Loire;

On part pour 1h30 de balade sur la Loire avec Lily Luca qui fait une escale dans son road trip de la Loire à vélo de la source à l’embouchure, avec sa guitare. Elle pose son vélo, libère les pédales et nous joue quelques morceaux ! .

Le Port Chalonnes-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 36 53 86 untourenloire@gmail.com

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English :

Come aboard a toue and enjoy a gentle concert on the Loire;

L’événement Concerts naviguants à bord de l’école Buissonnière Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages