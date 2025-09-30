Ateliers mensuels de vannerie buissonnière Chalonnes-sur-Loire

Ateliers mensuels de vannerie buissonnière Chalonnes-sur-Loire mardi 30 septembre 2025.

Ateliers mensuels de vannerie buissonnière

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 14:00:00

fin : 2026-01-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-28 2025-11-18 2025-12-16 2026-01-20 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-28 2026-05-19 2026-06-16

Lors d’un atelier mensuel découvrez la vannerie buissonnière avec Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Un mardi après-midi/mois, découvrez les végétaux de notre environnement qui se tressent et créez de petits objets avec les gestes de base de la vannerie !

Sans engagement à l’année, à la carte !

Un lieu et un programme différent à chaque fois

30/09/25 Balade découverte des végétaux 15 max

28/10/25 Couronnes entrelacs tresses cordelettes nœuds 10 max

18/11/25 Boule de Noël en entrelacs 8 max

16/12/25 Etoiles, sapins, couronnes 8 max

20/01/25 Plateau zarzo 8 max

10/02/25 tontine (support pour plantes grimpantes saule frais) 6 max

10/03/25 jonc (hochet, croix de Ste Brigitte, natte) 8 max

28/04/25 panier en massette 10 max

19/05/25 pot d’écorces 8 max

16/06/25 petit panier de lierre 10 max

Matériaux et matériel fournis (mais vous pouvez apporter vos ciseaux, couteau, sécateur) .

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 00 96 79 piedsanjoues@gmail.com

English :

At a monthly workshop, discover bush basketry with Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

German :

In einem monatlichen Workshop entdecken Sie die buschige Korbflechterei mit Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Italiano :

Un laboratorio mensile con Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Espanol :

Un taller mensual con Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

