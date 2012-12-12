Randonnée nocturne 60 ans du Basket Chalonnais Salle Calonna Chalonnes-sur-Loire
Randonnée nocturne 60 ans du Basket Chalonnais Salle Calonna Chalonnes-sur-Loire vendredi 12 juin 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Randonnée nocturne 60 ans du Basket Chalonnais
Salle Calonna Avenue Laffont de Ladébat Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Randonnée nocturne organisée dans le cadre des 60 ans du Basket Chalonnais. Parcours accessible de 9km, en soirée dans une ambiance conviviale. Ravitaillement prévu sur le parcours. Repas possible sur place.
À l’occasion des 60 ans du club, venez vivre une expérience originale avec notre randonnée nocturne de 9 km !
Partez à la découverte des chemins dans une ambiance conviviale et festive, accessible à tous. Que vous soyez entre amis, en famille ou en solo, profitez d’un moment unique sous les étoiles.
Et pour prolonger la soirée, une restauration vous sera proposée à l’arrivée
Une belle façon de lancer un week-end d’animations et de célébrations ! .
Salle Calonna Avenue Laffont de Ladébat Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication.basketchalonnais@gmail.com
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English :
Evening walk organized to celebrate the 60th anniversary of the Chalonnais Basket Club. Accessible 9km route, in a friendly evening atmosphere. Refreshments along the way. Meals available on site.
L’événement Randonnée nocturne 60 ans du Basket Chalonnais Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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