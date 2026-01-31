LE PETIT TRAIN KARAOKE Ancien Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE PETIT TRAIN KARAOKE

Ancien Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Embarquez en ptit train pour une soirée karaoké magique au coeur d’un domaine viticole ! Chants, vins et paysages à l’honneur !

Que vous soyez passionnés de chant ou simplement en quête de bonne humeur, embarquez au départ de Chalonnes, dans une ambiance folle et partez sur les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train. A l’arrivée au domaine viticole Marçais à Chaudefonds-sur-Layon apéritif accompagné des vins du domaine.

La soirée se poursuit avec le démarrage notre Karaoké : chantez vos tubes préférés sous les étoiles, dégustez les vins du domaine et profitez d’une ambiance chaleureuse entre amis ou en famille ! Voyage retour sous les étoiles vers Chalonnes à bord du P’tit Train. .

Ancien Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 82 68 77 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

Embark on a magical karaoke evening in the heart of a vineyard! Songs, wine and scenery in the spotlight!

