Croisière Yoga et Apéro sur la Loire Chalonnes-sur-Loire
Croisière Yoga et Apéro sur la Loire Chalonnes-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Croisière Yoga et Apéro sur la Loire
Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:30:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-28
Venez vivre une croisière unique dans notre région, dans un cadre exceptionnel !
Croisière incluant une navigation sur la Loire d’1h15, une escale sur une île avec un cours de yoga d’1h15 (accessible à toutes et tous) et un apéro sous forme de buffet avec les boissons.
Participez seul(e) ou entre ami(e)s, en couple, entre mères et filles ou encore entre frères et soeurs à notre prochaine《Croisière Yoga & Apéro》au départ de Chalonnes (30min d’Angers)!
Un moment suspendu, une bulle de douceur et de bien-être pour passer un dimanche inoubliable !
Places limités à 12 personnes, afin de vous garantir un maximum de confort et vous permettre de profiter pleinement de votre expérience dans un cadre privilégié. .
Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 67 18 88 susyachard@gmail.com
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English :
Come and experience a unique cruise in our region, in an exceptional setting!
L’événement Croisière Yoga et Apéro sur la Loire Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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