65EME FÊTE DES VINS D’ANJOU Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire

65EME FÊTE DES VINS D’ANJOU

Place de l’hôtel de ville Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

La Fête des Vins d’Anjou revient les 17 et 18 mai 2025 à Chalonnes-sur-Loire !

Depuis 1964, L’association de l’Union de Producteurs de Grands Vins Loire Layon Aubance (U.P.G.V), tous ses bénévoles et partenaires, vous permettent de découvrir la très grande diversité des vins du vignoble de l’Anjou Saumur, voire au-delà avec quelques appellations du Val de Loire.

Pendant deux jours, à Chalonnes sur Loire, La 64ème Fête des Vins d’Anjou-Saumur, vous fera un ensemble de festivités traditionnelles, culturelles et culinaires, dans un décor naturel privilégié que sont les quais du bord de la Loire.

L’AOC Anjou rouge….

Après avoir mis en avant les rosés, les vins blancs moelleux et secs de notre région les années précédentes, ce sera l’Appellation d’origine Contrôlée Anjou Rouge qui sera à l’honneur, à travers ses cépages tels que le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le pineau d’Aunis et le grolleau.

L’AOC Anjou rouge propose des vins fruités, gouleyants, aux tanins discrets à déguster en toute convivialité. Ils séduisent tant par leur caractère affirmé que par leur finesse et leurs tanins soyeux.

Les vins mais pas qu’eux…. !

Comme toujours et dès le samedi matin jusqu’au dimanche soir, vous aurez l’opportunité de déguster les vins de l’année et des millésimes précédents dans le Village des Vignerons.

Également, vous pourriez mieux connaitre les vins et leurs secrets lors d’une animation œnologique faite pour vous tous, amateur ou non.

De plus, vous aurez la possibilité de profiter de nombreux produits locaux, et vous restaurer en appréciant les différentes spécialités gastronomiques présentes, dans une ambiance très conviviale et musicale.

Durant les 2 jours de cet évènement des groupes de musiciens, sillonneront les quais et vous emporteront avec leurs chansons traditionnelles et du moment.

Cette année, une soirée guinguette sera organisée, l’occasion idéale de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Pour participer à cette soirée festive, il est nécessaire de réserver le repas à l’avance. Des plats qui raviront vos papilles vous attendent, le tout accompagné d’une ambiance musicale entraînante pour une soirée inoubliable.

Le dimanche matin, place à la randonnée œnologique, une belle opportunité de découvrir les paysages ligériens tout en allant à la rencontre des producteurs locaux. Organisée par l’Union des Producteurs de Grands Vins (UPGV), la randonnée se déroulera le dimanche 18 mai 2025, avec un départ libre entre 7h30 et 10h depuis le Quai Gambetta à Chalonnes-sur-Loire. Que vous soyez amateur de vins, passionné de nature ou simplement curieux, cette matinée promet d’être riche en découvertes et en partage.

Comme vous pourrez le voir, tout est fait pour que vous puissiez passez un excellent moment en famille et entre amis, autour des vins d’Anjou- Saumur et de Loire.

Nous tous bénévoles et exposants, seront très heureux de vous compter parmi nous lors de cette 64ème Fête des Vins d’Anjou-Saumur

Pascal BARUCHI

Président de l’U.P.G.V .

Place de l’hôtel de ville Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 46 37 03 information@fetedesvins-anjou.fr

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English :

The Fête des Vins d’Anjou returns to Chalonnes-sur-Loire on May 17 and 18, 2025!

L’événement 65EME FÊTE DES VINS D’ANJOU Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages