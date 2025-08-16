VILLAGES EN SCENE Le Papalagui Chalonnes-sur-Loire

VILLAGES EN SCENE Le Papalagui

Sur un bateau de Loire Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Conte naviguant

Le Papalagui est un livre d’Erich Sheurmann paru en 1920, dans lequel ont été recueillies les paroles de Touïavii, un chef de tribu des îles Samoa.

Dans Le Papalagui (mot pour désigner l’étranger), cet homme du Pacifique raconte à son peuple son voyage en Europe (au début du 20e siècle), en passant au crible les différences culturelles qu’il a observées. Ce regard porté sur le mode de vie de notre société est surprenant de bon sens, et à bien des égards, ce texte écrit il y a plus d’un siècle reste encore d’actualité.

Ce récit de voyage qui a traversé les océans pour retourner à l’autre bout du monde se transmettait à l’époque oralement. Dans cette tradition, il apparait donc aujourd’hui naturel que cette histoire vous soit contée sur un bateau en navigation.

En contact avec la Loire et ses berges, venez découvrir un texte étonnant qui vous ramènera sur la terre ferme autrement chaussé, après avoir peut-être fait tanguer quelques certitudes…

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif A Durée 1h

Billetterie à partir du 01/04/26

Jauge limitée

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Sur un bateau de Loire Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

