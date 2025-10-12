STAGE CUEILLETTE ET CUISINE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES D’AUTOMNE, Maine-et-Loire, 49 Saint-Lambert-du-Lattay Chalonnes-sur-Loire

STAGE CUEILLETTE ET CUISINE DE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, Maine-et-Loire, 49

Saint-Aubin-de-Luigné Petit Beauvais Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Stage pour (re)découvrir les plantes sauvages comestibles dans le 49, en nature

Stage sur les plantes sauvages comestibles dans le Maine-et-Loire 49, sur la magnifique boucle du Grand Beauvais, 5 km.

Michel Kotenkoff, spécialiste et passionné dans ce domaine, vous guidera sur ce chemin pittoresque. Pascale Dénéchaud, Naturopathe, nous accompagnera également.

Nous croiserons une belle diversité de plantes. Par ex, berce, bardane, alliaire, lamiers, ortie, consoude officinale, épiaire des bois, reine des prés, aubépine, etc…

Vous pourrez apprendre à reconnaître plusieurs plantes au stade végétatif (avant apparition des fleurs et fruits).

Vers 15h, nous ferons un herbier géant au sol, en regroupant les plantes par espèce en leur mettant un nom. Étape importante pour mieux mémoriser.

Ensuite, Pascale nous accompagnera dans la préparation et cuisine de la cueillette, de manière simple.

À la suite du stage, peut-être allez-vous changer de regard sur le monde végétal quand vous vous promènerez…

Niveau débutant et intermédiaire

Disponible en CARTE CADEAU

OBJECTIFS

Progresser en autonomie en cueillette sauvage

– Nommer et décrire les principales parties d’une plante

– Identifier quelques plantes comestibles

– Identifier les risques quand au parasitismes, la pollution.

– Cueillir tout en préservant le milieu, l’équilibre naturel des plantes

– Réaliser des recettes sauvages simples et efficaces

EN BONUS

– Une liste de plantes de cette saison

– Quelques recettes basiques

– Informations sur les bons lieux possibles de cueillette dans le 49 .

English :

Course to (re)discover edible wild plants in the 49 region, in nature

German :

Praktikum zur (Wieder-)Entdeckung essbarer Wildpflanzen in 49, in der Natur

Italiano :

Un corso per (ri)scoprire le piante selvatiche commestibili della regione 49, nella natura

Espanol :

Un curso para (re)descubrir las plantas silvestres comestibles de la región 49, en la naturaleza

