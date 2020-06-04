BALADE LUDIQUE AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Une appli smartphone (Baludik) pour découvrir la biodiversité et le patrimoine de Chalonnes sur Loire. 5 balades pour explorer la nature avec une application ludique et gratuite pour toute la famille.
English :
A smartphone app (Baludik) to discover the biodiversity and heritage of Chalonnes sur Loire. 5 walks to explore nature with a fun and free app for the whole family.
Deutsch :
Eine Smartphone-App (Baludik), um die biologische Vielfalt und das Kulturerbe von Chalonnes sur Loire zu entdecken. 5 Spaziergänge zur Erkundung der Natur mit einer spielerischen und kostenlosen App für die ganze Familie.
Italiano :
Un’applicazione per smartphone (Baludik) per scoprire la biodiversità e il patrimonio di Chalonnes sur Loire. 5 passeggiate per esplorare la natura con un’applicazione divertente e gratuita per tutta la famiglia.
Español :
Una aplicación para smartphone (Baludik) para descubrir la biodiversidad y el patrimonio de Chalonnes sur Loire. 5 paseos para explorar la naturaleza con una aplicación divertida y gratuita para toda la familia.
