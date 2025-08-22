Saint-Amans / Saint-Ferréol, deux églises en Agenais Castelculier Lot-et-Garonne

Saint-Amans Saint-Ferréol, deux églises en Agenais En VTT Difficulté moyenne

Saint-Amans Saint-Ferréol, deux églises en Agenais 47240 Castelculier Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11200.0

Ce circuit qui relie deux églises isolées dans la campagne Agenaise traverse deux fois la profonde et étroite vallée du Mondot. Ceci promet de belles montées, mais l’effort sera récompensé par les points de vue offerts sur la vallée de la Garonne…

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Amans Saint-Ferréol, deux églises en Agenais

This route, which links two isolated churches in the Agen countryside, crosses the deep and narrow Mondot valley twice. This promises some steep climbs, but the effort will be rewarded by the views offered over the Garonne valley…

Deutsch : Saint-Amans Saint-Ferréol, deux églises en Agenais

Dieser Rundweg, der zwei abgelegene Kirchen in der Landschaft von Agenaise verbindet, führt zweimal durch das tiefe und enge Mondot-Tal. Dies verspricht einige schöne Steigungen, aber die Anstrengung wird durch die Aussichtspunkte belohnt, die sich über das Tal der Garonne bieten…

Italiano :

Questo percorso, che collega due chiese isolate nella campagna di Agen, attraversa due volte la profonda e stretta valle del Mondot. Si preannunciano alcune salite ripide, ma la fatica sarà ricompensata dai panorami offerti sulla valle della Garonna…

Español : Saint-Amans Saint-Ferréol, deux églises en Agenais

Esta ruta, que une dos iglesias aisladas en la campiña de Agen, atraviesa dos veces el profundo y estrecho valle del Mondot. Esto promete algunas subidas empinadas, pero el esfuerzo será recompensado por las vistas ofrecidas sobre el valle del Garona…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine