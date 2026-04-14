Au temps des Gallo-romains, le plaisir du bain : visite commentée, Jardin archéologique de la villa de Lamarque, Castelculier

Au temps des Gallo-romains, le plaisir du bain : visite commentée 12 et 13 juin Jardin archéologique de la villa de Lamarque Lot-et-Garonne

limité à 20 personns ; gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire et explorez les vestiges fascinants du jardin archéologique de la Villa de Lamarque, à Castelculier. Découvrez les thermes du IVe siècle, témoins du raffinement et du quotidien d’un dignitaire gallo-romain. Frigidarium, tepidarium, caldarium… laissez-vous guider à travers ces espaces dédiés au bien-être et imaginez la vie à l’époque romaine. Un voyage entre histoire et archéologie vous attend !

Jardin archéologique de la villa de Lamarque Rue de Lamarque, 47240 Castelculier, France Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33553685600 https://www.tourisme-lotetgaronne.com/culture-patrimoine/jardin-archeologique-de-la-villa-de-lamarque Voyagez au cœur de la vie gallo-romaine : visitez les thermes du IVe siècle. Le site de Villascopia emmène ses visiteurs à la découverte du plus grand espace thermal privé (970 mètres carrés) jamais mis au jour en Aquitaine. La déambulation conduit ces derniers de salle en salle pour montrer de manière concrète la vie d’un haut dignitaire local dans l’un des aspects les plus intimes « Le bain » avec frigidarium (salle froide), tepidarium (salle tiède) et caldarium (salle chaude).

Le parcours est jalonné de 9 panneaux d’informations traduits en anglais.

Plongez dans l’histoire et explorez les vestiges fascinants du jardin archéologique de la Villa de Lamarque, à Castelculier. Découvrez les thermes du IVe siècle, témoins du raffinement et du d’un à à…

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