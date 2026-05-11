Marché gourmand de Castelculier Place de la Mairie Castelculier
Marché gourmand de Castelculier Place de la Mairie Castelculier mercredi 24 juin 2026.
Castelculier
Marché gourmand de Castelculier
Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 00:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Exposants producteurs, possibilité d’achat à emporter et restauration sur place.
Soirée animée par VYNIL’S (années 80 pop rock)
Exposants producteurs, possibilité d’achat à emporter et restauration sur place.
Soirée animée par VYNIL’S (années 80 pop rock) .
Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00 mairie.castelculier@castelculier.fr
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English : Marché gourmand de Castelculier
Producer exhibitors, take-away and on-site catering.
Evening entertainment by VYNIL’S (80s pop rock)
L’événement Marché gourmand de Castelculier Castelculier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen