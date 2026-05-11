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Marché gourmand de Castelculier Place de la Mairie Castelculier

Marché gourmand de Castelculier Place de la Mairie Castelculier mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Place de la Mairie Grandfonds

Ville : 47240 Castelculier

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Castelculier

Marché gourmand de Castelculier

Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 00:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Exposants producteurs, possibilité d’achat à emporter et restauration sur place.
Soirée animée par VYNIL’S (années 80 pop rock)
Exposants producteurs, possibilité d’achat à emporter et restauration sur place.
Soirée animée par VYNIL’S (années 80 pop rock)   .

Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00  mairie.castelculier@castelculier.fr

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English : Marché gourmand de Castelculier

Producer exhibitors, take-away and on-site catering.
Evening entertainment by VYNIL’S (80s pop rock)

L’événement Marché gourmand de Castelculier Castelculier a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen

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