Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Place de la Mairie Castelculier

Marché gourmand Place de la Mairie Castelculier mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Place de la Mairie Grandfonds

Ville : 47240 Castelculier

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Castelculier

Marché gourmand

Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Marché nocturne gourmand avec de nombreux exposants et producteurs. Possibilité de restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par L’Art en Scène 47 Variétés musicales années 80
Marché nocturne gourmand avec de nombreux exposants et producteurs. Possibilité de restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par L’Art en Scène 47 Variétés musicales années 80   .

Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00  mairie.castelculier@castelculier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

Gourmet night market with numerous exhibitors and producers. Catering available on site or to take away. Evening entertainment by L’Art en Scène 47 80s musical variety

L’événement Marché gourmand Castelculier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Destination Agen

À voir aussi à Castelculier (Lot-et-Garonne)