Marché gourmand Place de la Mairie Castelculier
Marché gourmand Place de la Mairie Castelculier mercredi 19 août 2026.
Castelculier
Marché gourmand
Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Marché nocturne gourmand avec de nombreux exposants et producteurs. Possibilité de restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par L’Art en Scène 47 Variétés musicales années 80
Marché nocturne gourmand avec de nombreux exposants et producteurs. Possibilité de restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par L’Art en Scène 47 Variétés musicales années 80 .
Place de la Mairie Place de la Mairie Grandfonds Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00 mairie.castelculier@castelculier.fr
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English : Marché gourmand
Gourmet night market with numerous exhibitors and producers. Catering available on site or to take away. Evening entertainment by L’Art en Scène 47 80s musical variety
L’événement Marché gourmand Castelculier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Destination Agen
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