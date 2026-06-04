Balade poétique théâtrale et musicale dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier mercredi 12 août 2026.

Castelculier

Balade poétique théâtrale et musicale dans le cadre du Festival de Saint-Amans

Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Pour l’éclipse solaire à Saint-Amans, une balade théâtrale et musicale est organisée à Castelculier. Le public marchera à travers le village, avec des performances artistiques et la lecture d’un poème occitan. Ce projet est collaboratif avec les habitants et un club d’astronomie.

À l’occasion de l’éclipse solaire qui obscurcira le ciel à 97,5 % à Saint-Amans, nous proposons une balade théâtrale et musicale au cœur de Castelculier.

Cette déambulation artistique invite le public à marcher ensemble, à travers différents lieux du village. Chaque étape sera ponctuée de formes théâtrales, musicales et poétiques. Au cœur de la balade résonnera la lecture de L’abuglo de Castèl-Cuilhèr, poème de l’Agenais Jacques Boé, dit Jasmin, figure emblématique de la littérature occitan

Le projet se construit en lien étroit avec les habitants de Castelculier. Un club d’astronomie partenaire apportera également son regard scientifique, permettant de mêler culture et sciences. .

Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 53 88 le909mail@gmail.com

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English : Balade poétique théâtrale et musicale dans le cadre du Festival de Saint-Amans

For the solar eclipse in Saint-Amans, a theatrical and musical stroll is organized in Castelculier. The public will walk through the village, with artistic performances and the reading of an Occitan poem. This is a collaborative project involving local residents and an astronomy club.

L’événement Balade poétique théâtrale et musicale dans le cadre du Festival de Saint-Amans Castelculier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen