Le mythe de Sisyphe dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier jeudi 13 août 2026.

Castelculier

Le mythe de Sisyphe dans le cadre du Festival de Saint-Amans

Le 909 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le mythe de Sisyphe symbolise l’être humain condamné à rouler un rocher, représentant son destin. Camus souligne que le sens de la vie est une question essentielle. La prise de conscience de l’absurde conduit à une révolte qui donne de la valeur à la vie.

Les dieux ont condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne dont la pierre retombe par son propre poids.

On l’aura compris Sisyphe, c’est l’être humain ; et, le rocher, c’est son destin.

A partir de ce mythe venu de l’antiquité grecque, Albert Camus pose que le sens de la vie est la plus pressante des questions . Pour tenter d’y répondre, nous emprunterons avec lui un chemin qui passe par la prise de conscience de l’absurdité de la condition humaine et par la révolte qui en résulte. Cette révolte donne son prix à la vie. Elle lui restitue sa grandeur.

C’est la première fois que ce texte, écrit durant les mêmes années de jeunesse que l’Etranger, est porté à la scène par un acteur. Chaque pensée, chaque phrase, chaque mot, est ici tiré de l’oeuvre originale. .

Le 909 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 53 88 le909mail@gmail.com

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English : Le mythe de Sisyphe dans le cadre du Festival de Saint-Amans

The myth of Sisyphus symbolizes the human being condemned to roll a boulder, representing his destiny. Camus emphasizes that the meaning of life is an essential question. Awareness of the absurd leads to a revolt that gives value to life.

L’événement Le mythe de Sisyphe dans le cadre du Festival de Saint-Amans Castelculier a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Destination Agen