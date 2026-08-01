Roméo et Juliette dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier

Informations pratiques

Castelculier

Roméo et Juliette dans le cadre du Festival de Saint-Amans

Le 909 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, mise en scène par Thomas Cerisola et Arnaud Aldigé, utilise une traduction de Françoise Morvan. Des acteurs professionnels travailleront avec des enfants, amateurs et bénévoles pour créer le spectacle.

Roméo et Juliette, de William Shakespeare, dans la traduction de Françoise Morvan, est un projet né de nos échanges, lectures et palabres de l’été, dans le prolongement direct de ce que nous avons déjà vécu ensemble au Festival de Saint-Amans.

Le projet repose sur une double dynamique

Un noyau solide d’acteurs professionnels travaillera à la création du spectacle durant la semaine précédant les représentations (du 3 au 10 août).

À leurs côtés, la troupe élargie du 909 enfants, amateurs, bénévoles prendra part à l’aventure scénique en incarnant les membres des deux familles antagonistes, les Montaigu et les Capulet. .

Le 909 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 53 88 le909mail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roméo et Juliette dans le cadre du Festival de Saint-Amans

An adaptation of Shakespeare’s Romeo and Juliet, directed by Thomas Cerisola and Arnaud Aldigé, uses a translation by Françoise Morvan. Professional actors will work alongside children, amateur performers, and volunteers to create the production.

L’événement Roméo et Juliette dans le cadre du Festival de Saint-Amans Castelculier a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Destination Agen