Concert de Checler dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier
Concert de Checler dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier mercredi 12 août 2026.
Castelculier
Concert de Checler dans le cadre du Festival de Saint-Amans
Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Checler est un artiste complet, guitariste-chanteur et rappeur, passionné par les histoires. Son projet Ces gens qui aiment parle des relations humaines et de l’amour, avec une approche originale et sincère.
Checler, c’est un artiste complet, guitariste-chanteur, auteur- compositeur-rappeur, un passionné des histoires et des mots. Ses chansons piquent au cœur par leur justesse.
Sur le fond, des textes denses, chargés de sens, proches de la scène hip-hop introspective qu’il affectionne (Népal, Orelsan, Tuerie). Sur la forme, la finesse mélodique d’un Ben Mazué, d’un Voyou, voire d’un Alain Souchon. Et bien sûr quelques sorties de route dont il a le secret.
Empreint de mélancolie, son nouveau projet Ces gens qui aiment évoque principalement les relations humaines, l’Amour au sens (très) large. Un thème certes attendu, mais que Checler s’emploie à chanter sans poncif dans toute sa complexité. Avec un regard doux, mais franc ! .
Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 53 88 le909mail@gmail.com
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English : Concert de Checler dans le cadre du Festival de Saint-Amans
Checler is an all-round artist, guitarist-singer and rapper, with a passion for stories. His project Ces gens qui aiment is about human relationships and love, with an original and sincere approach.
L’événement Concert de Checler dans le cadre du Festival de Saint-Amans Castelculier a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Destination Agen
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