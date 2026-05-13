Marché gourmand Rue du Complexe sportif Castelculier

Castelculier

Marché gourmand

Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché nocturne gourmand. De nombreux exposants et producteurs vous donnent rendez-vous au complexe sportif. possibilité de restauration sur place ou à emporter. Feu d’artifice Soirée animée JAMAI’K

Marché nocturne gourmand. De nombreux exposants et producteurs vous donnent rendez-vous au complexe sportif. possibilité de restauration sur place ou à emporter. Feu d’artifice Soirée animée JAMAI’K .

Rue du Complexe sportif Complexe Sportif Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 56 00 mairie.castelculier@castelculier.fr

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English : Marché gourmand

Gourmet night market. Numerous exhibitors and producers welcome you to the sports complex. Catering available on site or to take away. Fireworks JAMAI’K evening entertainment

L’événement Marché gourmand Castelculier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Destination Agen