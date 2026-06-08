Visite guidée Au temps des Gallo-Romains, le plaisir du bain Route de Lamarque Castelculier
Visite guidée Au temps des Gallo-Romains, le plaisir du bain Route de Lamarque Castelculier vendredi 10 juillet 2026.
Castelculier
Visite guidée Au temps des Gallo-Romains, le plaisir du bain
Route de Lamarque Jardin archéologique Castelculier Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Plongez dans l’histoire et explorez les vestiges fascinants du jardin archéologique de la Villa Lamarque, à Castelculier. Découvrez les thermes du IVème siècle, témoins du raffinement et du quotidien d’un dignitaire gallo-romain.
Plongez dans l’histoire et explorez les vestiges fascinants du jardin archéologique de la Villa Lamarque, à Castelculier. Découvrez les thermes du IVème siècle, témoins du raffinement et du quotidien d’un dignitaire gallo-romain. Frigidarium, tepidarium, caldarium… laissez-vous guider à travers ces espaces dédiés au bien-être et imaginez la vie à l’époque romaine.
Un voyage entre histoire et archéologie vous attend ! .
Route de Lamarque Jardin archéologique Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Au temps des Gallo-Romains, le plaisir du bain
Immerse yourself in history and explore the fascinating remains of the Villa Lamarque archaeological garden in Castelculier. Discover the 4th-century thermal baths, witness to the refinement and daily life of a Gallo-Roman dignitary.
L’événement Visite guidée Au temps des Gallo-Romains, le plaisir du bain Castelculier a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Destination Agen
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