Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle A pieds Facile

Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5300.0 Tarif :

Cette petite boucle tourne autour du Pech de l’Estelle, à l’est du bourg de Saint-Antoine. Après un passage sur un plateau dégagé, un chemin ombragé vous mène au pied de la Tour de Péchon. Au retour, vous traverserez un bois de chênes sur le Pech de l’Estelle.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle

This small loop goes around the Pech de l’Estelle, east of the village of Saint-Antoine. After a passage on an open plateau, a shady path leads you to the foot of the Tour de Péchon. On the way back, you will cross an oak wood on the Pech de l’Estelle.

Deutsch : Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle

Dieser kleine Rundweg führt um Pech de l’Estelle, östlich der Ortschaft Saint-Antoine. Nach einer Passage über ein offenes Plateau führt Sie ein schattiger Weg zum Fuß des Tour de Péchon. Auf dem Rückweg durchqueren Sie auf dem Pech de l’Estelle einen Eichenwald.

Italiano :

Questo piccolo anello gira intorno al Pech de l’Estelle, a est del villaggio di Saint-Antoine. Dopo un passaggio su un altopiano aperto, un sentiero ombreggiato conduce ai piedi della Torre Péchon. Al ritorno, si attraversa un bosco di querce sul Pech de l’Estelle.

Español : Saint-Antoine-de-Ficalba, autour du Pech de l’Estelle

Este pequeño bucle da la vuelta al Pech de l’Estelle, al este del pueblo de Saint-Antoine. Tras un paso por una meseta abierta, un camino sombreado le lleva al pie de la Torre de Péchon. En el camino de vuelta, cruzará un bosque de robles en el Pech de l’Estelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine