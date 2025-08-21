Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes En VTT Difficulté moyenne

Deux passages aménagés sous la N 21 permettent la réalisation de cet itinéraire accidenté qui offre quelques beaux points de vue et qui relie les trois églises de St-Antoine, Doumillac et Cambes.

English : Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes

Two passageways under the N 21 allow the realisation of this rugged itinerary which offers some beautiful views and connects the three churches of St-Antoine, Doumillac and Cambes.

Deutsch : Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes

Zwei angelegte Durchgänge unter der N 21 ermöglichen diese hügelige Route, die einige schöne Aussichtspunkte bietet und die drei Kirchen von St-Antoine, Doumillac und Cambes miteinander verbindet.

Italiano :

Due passaggi sotto la N21 permettono di completare questo percorso collinare che offre splendidi panorami e collega le tre chiese di St-Antoine, Doumillac e Cambes.

Español : Saint-Antoine-de-Ficalba, un cheminement vers Doumillac et Cambes

Dos cruces por debajo de la N21 permiten completar esta ruta de colinas que ofrece unas vistas preciosas y une las tres iglesias de St-Antoine, Doumillac y Cambes.

