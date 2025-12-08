Saint-Arnoult, des boucles de la Touques à la Chapelle Saint-Arnoult Calvados

Saint-Arnoult, des boucles de la Touques à la Chapelle

Les rives de la Touques traversent Saint-Arnoult sur plus d’un kilomètre. Sur les hauteurs, les anciennes église et chapelle, datant du XIe siècle et classées aux Monuments Historiques depuis 1970, se dressent à flanc de coteau.

Départ Mairie, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

English : Saint-Arnoult, des boucles de la Touques à la Chapelle

Have a nice stroll along the Rivière morte of Saint-Arnoult, then on the heights of the city around the vestiges of the Lassay castle.

Deutsch :

Die Ufer des Flusses Touques durchziehen Saint-Arnoult auf einer Länge von über einem Kilometer. Auf den Anhöhen erheben sich die alte Kirche und Kapelle aus dem 11. Jahrhundert, die seit 1970 unter Denkmalschutz stehen.

Start: Rathaus, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Italiano :

Le rive del fiume Touques attraversano Saint-Arnoult per più di un chilometro. Sulle alture si ergono l’antica chiesa e la cappella, risalenti all’XI secolo e classificate come Monumento Storico dal 1970.

Punto di partenza Municipio, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

Español :

Las orillas del río Touques atraviesan Saint-Arnoult durante más de un kilómetro. En las alturas, la antigua iglesia y la capilla, que datan del siglo XI y están clasificadas como Monumento Histórico desde 1970, se alzan en la ladera.

Punto de partida Ayuntamiento, Avenue Michel d’Ornano 14800 Saint-Arnoult

