SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS Notre-Dame du Château
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS Notre-Dame du Château 13103 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 90 Distance : 3760.0 Tarif :
Entre un vallon intimiste et un promontoire à la vue panoramique, un bel aperçu d’un massif habité depuis des millénaires.
English :
Une courte promenade entre vallon intimiste et promontoire à la vue panoramique où se dévoilent les indices d’un massif habité depuis des millénaires.
Deutsch :
Zwischen einem intimen Tal und einem Vorgebirge mit Panoramablick bietet sich ein schöner Einblick in ein Massiv, das seit Jahrtausenden bewohnt wird.
Italiano :
Tra un’intima valle e un promontorio con vista panoramica, un bellissimo scorcio di un massiccio abitato da migliaia di anni.
Español :
Entre un valle íntimo y un promontorio con vistas panorámicas, una hermosa visión de un macizo habitado desde hace miles de años.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles