Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot Saint-Georges Lot-et-Garonne

Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot 47370 Saint-Georges Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Saint-Georges est entouré de nombreuses collines ou pechs, tantôt allongés, tantôt arrondis ou pointus. Ils ont noms Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle ou encore Perricard… A vous de les retrouver dans le paysage !

English : Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot

Saint-Georges is surrounded by many hills or pechs, sometimes elongated, sometimes rounded or pointed. They are named Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle or Perricard… It’s up to you to find them in the landscape!

Deutsch : Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot

Saint-Georges ist von zahlreichen Hügeln oder Pechs umgeben, die mal länglich, mal rund oder spitz sind. Sie heißen Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle oder auch Perricard… Es liegt an Ihnen, sie in der Landschaft zu finden!

Italiano :

Saint-Georges è circondata da numerose colline o pechs, a volte allungate, a volte arrotondate o appuntite. I loro nomi sono Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle o Perricard? Sta a voi trovarli nel paesaggio!

Español : Saint-Georges, balade dans les coteaux de la vallée du Lot

Saint-Georges está rodeado de numerosas colinas o pechs, a veces alargadas, a veces redondeadas o puntiagudas. Sus nombres son Fumel, Monsempron-Libos, Monségur, Rouet, Trentels, Cazideroque, Padès, l’Estelle o Perricard? De ti depende encontrarlos en el paisaje

