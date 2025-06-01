Saint-Lô < > Condé-Sur-Vire Saint-Lô Manche

Durée : 45 Distance : 12000.0 Tarif :

Étape commune à la Vélomaritime et la Vélo WestNormandy.

La courte distance qui sépare Saint-Lô de Condé-sur-Vire vous conduit à travers la partie la plus pittoresque de la vallée. Tout autour de vous des pâturages paisibles, des moutons, des chevaux, des haies pleines de fleurs sauvages. Et partout sur la route, des bars et des crêperies où l’on se régale des produits locaux.

English : Saint-Lô < > Condé-Sur-Vire

Stage common to the Vélomaritime and the Vélo WestNormandy.

The short distance between Saint-Lô and Condé-sur-Vire takes you through the most picturesque part of the valley. All around you: peaceful pastures, sheep, horses, hedges full of wild flowers. And everywhere on the road, bars and crêperies where you can enjoy local products.

Deutsch :

Gemeinsame Etappe der Velomaritime und der Vélo WestNormandy.

Die kurze Strecke zwischen Saint-Lô und Condé-sur-Vire führt Sie durch den malerischsten Teil des Tals. Um Sie herum: friedliche Weiden, Schafe, Pferde, Hecken voller Wildblumen. Und überall auf der Straße: Bars und Crêperien, in denen Sie sich mit lokalen Produkten verwöhnen lassen können.

Italiano :

Una tappa congiunta di Vélomaritime e Vélo WestNormandy.

Il breve tragitto tra Saint-Lô e Condé-sur-Vire attraversa la parte più pittoresca della valle. Tutto intorno a voi: pascoli tranquilli, pecore, cavalli, siepi piene di fiori selvatici. E ovunque lungo il percorso, bar e crêperie dove gustare i prodotti locali.

Español :

Etapa conjunta de Vélomaritime y Vélo WestNormandy.

La corta distancia entre Saint-Lô y Condé-sur-Vire atraviesa la parte más pintoresca del valle. A su alrededor: apacibles pastos, ovejas, caballos, setos llenos de flores silvestres. Y por todas partes a lo largo del camino, bares y creperías donde disfrutar de los productos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme