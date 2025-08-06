Sare, collines et grottes de Xareta Sare Pyrénées-Atlantiques

Une balade à vélo dans le pays de Xareta, cela vous tente ? Un tout petit pays, une vallée en somme, une contrée partagée par quatre localités, deux françaises (Sare et Ainhoa), deux espagnoles (Zugarramurdi et Urdax).

English : Sare, collines et grottes de Xareta

Fancy a bike ride through the Xareta region? A very small area, a valley in fact, shared by four towns, two French (Sare and Ainhoa) and two Spanish (Zugarramurdi and Urdax).

Deutsch : Sare, collines et grottes de Xareta

Wie wäre es mit einer Radtour durch das Land Xareta? Ein sehr kleines Land, ein Tal im Grunde, ein Gebiet, das von vier Orten geteilt wird, zwei französischen (Sare und Ainhoa) und zwei spanischen (Zugarramurdi und Urdax).

Italiano :

Volete fare un giro in bicicletta nella regione di Xareta? Un paese molto piccolo, una valle insomma, un territorio condiviso da quattro città, due francesi (Sare e Ainhoa), due spagnole (Zugarramurdi e Urdax).

Español : Sare, collines et grottes de Xareta

¿Te gustaría dar un paseo en bicicleta por la región de Xareta? Un país muy pequeño, un valle en definitiva, una zona compartida por cuatro ciudades, dos francesas (Sare y Ainhoa), dos españolas (Zugarramurdi y Urdax).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine