Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville A pieds Facile

Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville 47500 Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Cette balade paisible réserve bien des surprises, de belles maisons de caractères, des points de vue sur les collines boisées d’en face et sur le hameau de la Ville, auquel on accéde par un chemin bordé de buis.

+33 5 53 66 14 14

English : Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville

This peaceful stroll has many surprises in store, beautiful character houses, views of the wooded hills opposite and the hamlet of the town, which is accessed by a path lined with boxwood.

Deutsch : Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville

Dieser ruhige Spaziergang hält viele Überraschungen bereit, schöne charakteristische Häuser, Aussichtspunkte auf die gegenüberliegenden bewaldeten Hügel und auf den Weiler La Ville, den man über einen von Buchsbäumen gesäumten Weg erreicht.

Italiano :

Questa tranquilla passeggiata riserva molte sorprese, belle case di carattere, viste sulle colline boscose di fronte e la frazione di La Ville, che si raggiunge attraverso un sentiero costeggiato da bossi.

Español : Sauveterre-la-Lémance, vers le hameau de la Ville

Este tranquilo paseo depara muchas sorpresas, hermosas casas de carácter, vistas de las colinas boscosas de enfrente y la aldea de La Ville, a la que se llega por un camino bordeado de boj.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine