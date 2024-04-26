Sentier botanique Wittisheim Bas-Rhin
Sentier botanique Wittisheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Sentier botanique
Sentier botanique rue de Muttersholtz 67820 Wittisheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :
Parcours très facile qui peut être fait avec des enfants. Possibilité de faire un circuit court (2km)
http://www.wittisheim.fr/ +33 3 88 85 20 11
English :
Very easy course that can be done with children. Possibility to make a short circuit (2km)
Deutsch :
Sehr einfache Strecke, die auch mit Kindern bewältigt werden kann. Möglichkeit, eine kurze Runde zu machen (2 km)
Italiano :
Percorso molto facile che può essere fatto con i bambini. Possibilità di effettuare un corto circuito (2 km)
Español :
Ruta muy fácil que se puede hacer con niños. Posibilidad de hacer un circuito corto (2km)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Système d’informations touristique Alsace