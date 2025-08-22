Sentier de découverte des Monts de Sery Sery Ardennes

Sentier de découverte des Monts de Sery

Les anciens racontent que le géant Gargantua, de passage dans la région, aurait secoué ici ses bottes pleines de terre deux grosse mottes en seraient tombées… et auraient formé les monts de Sery ! Sur chacune de ces buttes, partez à la découverte d’un ancien camp romain et d’une flore exceptionnelle. Ce site est un témoin archéologique de l’occupation dans romaine dans la région. La voie romaine Reims-Charleville passait au pied des Monts de Sery. Il aurait vraisemblablement un passé plus ancien, qui remonte à l’époque celtique, ou l’on pense qu’il servait de lieu de culte solaire. Il apparait aussi au centre des rites religieux anciens et parallèlement au cœur de nombreuses légendes locales. Cet endroit est aussi appelé Montagne des Fées , car son sommet était le lieu d’élection des sorcières, lutins et esprits en tous genre. Son isolement et sa morphologie en font le point dominant du Porcien, même s’il n’en est pas le point culminant.Le sentier botanique vous donnera toutes les informations sur la faune et la flore locale. Parking en bas des monts, sentiers de 2 et 3,5 km. Vous aurez une vue sur plus de 30 kilomètres à la ronde.

English :

The ancients tell us that the giant Gargantua, passing through the region, shook his boots full of earth here: two large clods fell from it… and formed the Sery mountains! On each of these mounds, discover an ancient Roman camp and an exceptional flora. This site is an archaeological witness of the Roman occupation in the region. The Roman road Reims-Charleville passed at the foot of the Monts de Sery. It would probably have a more ancient past, dating back to the Celtic period, where it is thought to have served as a place of solar worship. It also appears at the centre of ancient religious rites and at the heart of many local legends. This place is also called Fairy Mountain , because its summit was the place of choice for witches, goblins and spirits of all kinds. Its isolation and morphology make it the dominant point of the Porcien, even if it is not the highest point. The botanical path will give you all the information on the local fauna and flora. Parking at the bottom of the hill, 2 and 3.5 km trails. You will have a view of more than 30 kilometers in the round.

Deutsch :

Die Alten erzählen, dass der Riese Gargantua auf seiner Durchreise durch die Region hier seine Stiefel voller Erde ausgeschüttelt haben soll: Zwei große Klumpen fielen heraus und bildeten die Monts de Sery! Auf jedem dieser Hügel können Sie ein altes römisches Lager und eine außergewöhnliche Flora entdecken. Diese Stätte ist ein archäologisches Zeugnis der Besiedlung durch die Römer in der Region. Die Römerstraße Reims-Charleville führte am Fuß der Monts de Sery vorbei. Der Ort hat wahrscheinlich eine ältere Vergangenheit, die bis in die keltische Zeit zurückreicht, wo er vermutlich als Ort des Sonnenkults diente. Er soll auch im Mittelpunkt alter religiöser Riten und parallel dazu im Mittelpunkt vieler lokaler Legenden stehen. Der Ort wird auch Feenberg genannt, da sein Gipfel ein beliebter Ort für Hexen, Kobolde und Geister aller Art war. Seine Abgeschiedenheit und seine Morphologie machen ihn zum dominierenden Punkt des Porcien, auch wenn er nicht dessen höchster Punkt ist.Der botanische Pfad bietet Ihnen alle Informationen über die lokale Flora und Fauna. Parkplatz am Fuße der Berge, Wanderwege von 2 und 3,5 km Länge. Sie haben einen Blick auf über 30 km im Umkreis.

Italiano :

Gli antichi raccontano che il gigante Gargantua, passando per la regione, scosse qui i suoi stivali pieni di terra: da essi caddero due grandi zolle di terra che formarono i monti Sery! Su ognuno di questi tumuli, scoprite un antico accampamento romano e una flora eccezionale. Questo sito è una testimonianza archeologica dell’occupazione romana nella regione. La strada romana Reims-Charleville passava ai piedi dei Monts de Sery. Probabilmente avrebbe un passato più antico, risalente all’epoca celtica, quando si pensa che servisse come luogo di culto solare. Sembra anche essere al centro di antichi riti religiosi ed è al centro di molte leggende locali. Questo luogo è chiamato anche Montagna delle fate , perché la sua cima era il luogo d’elezione di streghe, folletti e spiriti di ogni genere. Il suo isolamento e la sua morfologia lo rendono il punto dominante del Porcien, anche se non è il punto più alto. Il percorso botanico vi fornirà tutte le informazioni necessarie sulla flora e la fauna locali. Parcheggio in fondo alle colline, percorsi di 2 e 3,5 km. Avrete una vista di oltre 30 chilometri in tutte le direzioni.

Español :

Los antiguos cuentan que el gigante Gargantúa, de paso por la región, sacudió aquí sus botas llenas de tierra: de ellas cayeron dos grandes terrones… ¡y formaron los montes Sery! En cada uno de estos montículos, descubra un antiguo campamento romano y una flora excepcional. Este yacimiento es un testigo arqueológico de la ocupación romana en la región. La vía romana Reims-Charleville pasaba al pie de los Montes de Sery. Probablemente tenga un pasado más antiguo, que se remonta a la época celta, cuando se cree que servía como lugar de culto solar. También parece ser el centro de antiguos ritos religiosos y está en el corazón de muchas leyendas locales. Este lugar también recibe el nombre de Montaña de las Hadas , porque su cima era el lugar elegido por brujas, duendes y espíritus de todo tipo. Su aislamiento y morfología lo convierten en el punto dominante del Porcien, aunque no sea el más alto. El sendero botánico le dará toda la información necesaria sobre la flora y la fauna locales. Aparcamiento al pie de las colinas, senderos de 2 y 3,5 km. Tendrá una vista de más de 30 kilómetros en todas las direcciones.

