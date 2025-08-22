Sentier de Découverte des Narces de la Sauvetat Landos Haute-Loire

Sentier de Découverte des Narces de la Sauvetat

Sentier de Découverte des Narces de la Sauvetat La Sauvetat 43340 Landos Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Inscrite dans un cratère volcanique (maar), cette tourbière constitue un précieux réservoir d’eau douce aux sources du ruisseau des Fouragettes, affluents de la Loire. Elle abrite une biodiversité remarquable.

https://www.hauteloire.fr/les-narces-de-la-sauvetat-landos.html +33 4 71 00 82 65

English :

Set in a volcanic crater (maar), this peat bog is a precious freshwater reservoir at the source of the Fouragettes stream, a tributary of the Loire. It is home to remarkable biodiversity.

Deutsch :

Dieses Torfmoor liegt in einem Vulkankrater (Maar) und ist ein wertvolles Süßwasserreservoir an den Quellen des Fouragettes-Baches, einem Nebenfluss der Loire. Es beherbergt eine bemerkenswerte Biodiversität.

Italiano :

Situata in un cratere vulcanico (maar), questa torbiera è una preziosa riserva di acqua dolce alla sorgente del torrente Fouragettes, affluente della Loira. Ospita una notevole biodiversità.

Español :

Situada en un cráter volcánico (maar), esta turbera es una preciosa reserva de agua dulce en el nacimiento del arroyo Fouragettes, afluente del Loira. Alberga una notable biodiversidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-22 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme