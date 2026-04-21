Landos

Rando | Ribains

Place du Marché Landos Haute-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

8km | 1050-1140m

14h00 Landos, Place du Marché

Départ 14h10 Ribains, sortie du village à droite

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Place du Marché Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87

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English :

8km | 1050-1140m

2:00 pm Landos, Place du Marché

Start: 14:10 Ribains, village exit on the right

L’événement Rando | Ribains Landos a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire