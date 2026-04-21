Rando | Ribains Landos
Rando | Ribains Landos mercredi 13 mai 2026.
Landos
Rando | Ribains
Place du Marché Landos Haute-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
8km | 1050-1140m
14h00 Landos, Place du Marché
Départ 14h10 Ribains, sortie du village à droite
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Place du Marché Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87
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English :
8km | 1050-1140m
2:00 pm Landos, Place du Marché
Start: 14:10 Ribains, village exit on the right
L’événement Rando | Ribains Landos a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire